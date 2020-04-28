اتخفاض صافي ربح "أديداس" من العمليات المستمرة بنسبة 97 % بسبب كورونا

شهدت شركة الملابس والأحذية الرياضية "أديداس" انخفاضًا حادًا في أرباحها في الربع الأول، بعدما أغلق تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، 70 %من سلسلة متاجرها العالمية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وانخفض صافي الربح من العمليات المستمرة بنسبة 97 % إلى 20 مليون يورو فقط، مقارنة بنحو 631 مليون يورو في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة التي تتخذ من بلدة هرتسوجن آوراخ الألمانية مقرا لها، إن إيرادات الربع الأول انخفضت بنسبة 19%.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أديداس كاسبر رورستد: "تعكس نتائجنا للربع الأول التحديات الخطيرة التي يشكلها تفشي فيروس كورونا حتى بالنسبة للشركات الصحية".

وعكس تطور الإيرادات مراحل تفشي المرض على مستوى العالم، مع انخفاض المبيعات بنسبة 58% في الصين، حيث بدأ التفشي، وتبعته الانكماشات في أماكن أخرى.

الشركة: تكبدنا تكاليف بالملايين بشأن عمليات استرداد المنتج لإدارة المخزون

وأضافت الشركة، أنها تكبدت تكاليف بالملايين بشأن عمليات استرداد المنتج لإدارة المخزون، وقالت إن إيراداتها بدأت تتعافى في الصين خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من أبريل بعد انتهاء الربع، إذ تظهر إيرادات التجارة الإلكترونية العالمية تسارعًا كبيرًا آخر.

وتنامت التجارة الإلكترونية مع انتشار عمليات الإغلاق لاحتواء وباء كورونا المستجد في مارس الماضي، وارتفعت بنسبة 55% في مارس، واستمرت في الصعود.

مع ذلك، فإن إغلاق المتاجر في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والأسواق الناشئة وآسيا والمحيط الهادئ وروسيا والاتحاد السوفياتي السابق يعني أن تنمية الإيرادات ظلت "متأثرة بشدة".