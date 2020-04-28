"السلوك الإعلامي" تحذر من مشاهدة الأطفال لبرنامج "رامز مجنون رسمي"

حذرت سلمى الغيطاني، رئيس فريق العمل لتطوير مدونة السلوك الإعلامي للأطفال وأسرهم، من مشاهدة الأطفال لبرنامج المقالب الخاص بالفنان رامز جلال، والذي يأتي تحت اسم "رامز مجنون رسمي"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر" ضمن السباق الرمضاني.

وقالت "الغيطاني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن أول مبادئ المدونة حماية الأطفال من المحتوى الضار وتوفير محتوى آمن لهم، وبرنامج "رامز مجنون رسمي"، ضد بنود المدونة كافة.

وأوضحت أن البرنامج يدفع الشباب والأطفال لتقليد رامز في طريقة لبسه وشعره وتعامله مع الناس، ويجعله مثلا أعلى يحتذى به، مناشدة المسئولين عن البرنامج بوضع تنبيه أن البرنامج غير لائق للأطفال، وأنه مناسب لأعلى من 18 عاما.