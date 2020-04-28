وسائل إعلام: أكثر من 3 ملايين إصابة مؤكدة بكورونا حول العالم

قالت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، في إحصاء، إن أكثر من 3 ملايين إصابة مؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، حول العالم، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكان البنك الدولي، أعلن أنه سيقدم 195.84 مليون دولار بحلول الأسبوع القادم لـ64 دولة بين الأكثر فقرا في العالم، لمساعدتها في التصدي لجائحة كورونا.

وستأتي هذه الأموال من برنامج التمويل الطارئ لمكافحة لأوبئة الذي أطلقه البنك الدولي بعد تفشي مرض إيبولا في 2013-2016 في سيراليون وغينيا وليبيريا والذي قتل ما لا يقل عن 11300 شخص، لتمويل الدول الفقيرة التي تأثرت بالمرض المذكور.

وأضاف البنك الدولي في بيان، أمس الاثنين، أن حزم التمويل، ستتراوح من مليون إلى 15 مليون دولار لكل دولة وسيجري إعطاء الأولوية للدول المصنفة على أنها ضعيفة أو تعاني من صراعات، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وذكر البنك أن الأموال ستساعد الدول في تمويل شراء معدات طبية أساسية ومعدات للوقاية الشخصية وعلاجات وأدوية، ولدعم العاملين في القطاع الصحي في الخطوط الأمامية للأزمة.