نجل الشهيد منسي: عايز أبقى ظابط صاعقة زي بابا.. ومش خايف ولا قلقان

قال حمزة منسي، نجل الشهيد أحمد صابر منسي، إن حلم حياته أن يكون ضابط صاعقة بالجيش كما كان والده.

وأضاف، خلال فقرة صُورت داخل منزل الشهيد منسي ببرنامج "مساء dmc"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "إكسترا نيوز": "كنت بسأله الجيش فيه كام ظابط وطيارة ودبابة، ومن وأنا عندي 5 سنوات كنت عايز أبقى ظابط في الجيش، ودلوقتي عايز أبقى ظابط صاعقة عشان أبقى زي بابا، ومش خايف ولا قلقان".

يذكر أن‎ مسلسل "الاختيار" الذي يعرض خلال شهر رمضان مستوحى من أحداث حقيقية، عن قصة الأسطورة الشهيد أحمد المنسي، ويتناول تفاصيل الأحداث الإرهابية على أرض سيناء المصرية، منذ سنوات ماضية، بطولة أمير كرارة، تأليف باهر دويدار، من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.