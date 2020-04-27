أحمد العوضي ينشر صورة من الاختيار: حرب الشر والخير ابتدت

نشر الفنان أحمد العوضي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة تجمعه بالفنان أمير كرارة من مسلسل "الاختيار"، حيث يجسد العوضي دور الإرهابي هشام هشماوي، فيما يجسد كرارة شخصية الشهيد أحمد منسي.

ووعلق "العوضي" على الصورة: "حرب الشر والخير ابتدت.. منسي، عشماوي".

بعد وصوله إلي الأراضي السورية هربا من تركيا، بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار بمشهد لقاء الإرهابي هشام عشماوي مع أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم "داعش" للاتفاق على العمليات الإرهابية المقبلة، وهناك أخبروه بأنه سيكون له مستقبلا كبيرا في التنظيم الإرهابي، بينما ينضم منسي إلى الكتيبة 103 في سيناء، بعد اندلاع ثورة 30 يونية ضد حكم الإخوان عام 2013.

يذكر أن‎ مسلسل "الاختيار" مستوحى من أحداث حقيقية، عن قصة الأسطورة الشهيد أحمد المنسي، ويتناول تفاصيل الأحداث الإرهابية على أرض سيناء المصرية، منذ سنوات ماضية، بطولة أمير كرارة، تأليف باهر دويدار، من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.