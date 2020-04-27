رصدها مسلسل الاختيار.. خبير جماعات يوضح عمليات غسيل المخ للإرهاربيين

خلفيات اجتماعية وحياة أسرية للإرهابي هشام عشماوي، أبرزها مسلسل الاختيار الذي يجسد حياة البطل الشهيد أحمد منسي، حيث سلطت على التنشأة وعمليات غسيل المخ الذي يتعرض لها المتطروفون وما تؤثر على خلفياتهم فيما بعد وقابليتهم للأفكار الإرهابية.

وقال أحمد بان الباحث في شؤون الإسلام السياسي، إن للنشأة الاجتماعية عاملا هاما وأحد أهم المسببات إلى جانب عمليات كبت مشاعر الطفل ومصادرة حقه ليحيى حياة طبيعية، وتلقينه الأفكار المتطرفة ما ينعكس على شخصيته وقابلته على الإرهاب.

وتابع في حديثه لـ"الوطن"، أنه لا يمكن وضع قانونا عاما لكن أحد مسببات التطرف تكون المشاكل الأسرية أو قسوة الأب، مشيرا إلى شخصية الإرهابي شكري مصطفى مؤسس جماعة الدعوة والهجرة المعروفة إعلاميا بجماعة التكفير والهجرة، كان لدية هذه الخلفية غير المستقرة.

مشهد آخر في الحلقة الماضية عند القبض على الإرهابي أبو عمر، الذي أظهر جبنا واضحا، وأضاف "لو فتشنا في نفسية الإرهابي، فتجده يضع قناع يدعي الشجاعة ومكارم الأخلاق لكن في الاختبارات الحقيقة يسقطوا ضاربا مثلا بـبو بكر البغدادي الذي حين هجموا عليه خاف وارتعب وفجر نفسه هو والأطفال نفسية الذين كانوا معه، حيث أن الإرهابي دائما يريد تصدير صورة البطل الذي لا يهاب الموت وهو غير صحيح.