6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة قنا وعزل المخالطين

توجه مساء أمس الاثنين، فريق الطب الوقائي لإدارة قنا الصحية لمتابعة المخالطين لحالات جديدة في شارع المينا النهري أمام مسجد الحمد، وشارع المستشارين (شارع الحج نور)، وشارع صيدلية الإيمان، وإلى مدينة العمال شارع أبو الحسن الشاذلي، وشارع كوافير مزاج الخير وإلى حوض عشرة لمتابعه مخالطين لكل حالة.

وبحسب البيان، تم إرسال المخالطين المشتبه بهم إلى أحد مستشفيات (حميات قنا- صدر قنا)، لعمل الفحوصات اللازمة، فيما أكد البيان أن باقي المخالطين بخير وبصحة جيدة، ولم تظهر أي أعراض عليهم، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وبحسب بيان الإدارة الصحية بقنا، تم التنبيه على المخالطين بالعزل المنزلي الإجباري بعد التنسيق مع الجهات المعنية للمدة المقررة مع الاتصال اليومي بهم حتى انتهاء فترة العزل المقررة وإعطائهم التعليمات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد وإبلاغ الإدارة على الفور في حال حدوث أي أعراض في أي وقت على مدار اليوم دون توقف طبقا لخطة الطوارئ الموضوعة.