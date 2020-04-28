أمسيات دينية ووطنية وأغاني زمان.. برنامج الأوبرا الرمضانى أون لاين

منذ اللحظة الأولي التي تم تعليق جميع الفعاليات الثقافية وحتى الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تحرص وزارة الثقافة على عرض فعاليتها من خلال الإنترنت، تحت شعار "ثقافتك بين ايديك" عبر قناتها على "يوتيوب".

وتستعرض "الوطن" جدول فعاليات الأوبرا خلال شهر رمضان الكريم، والذي يشمل أمسيات دينية ووطنية وطرب من الفن الأصيل.

مواعيد حفلات الأوبرا

يوم 30 أبريل الجاري سيعرض حفل ديني مع الشاعر الكبير الراحل الخال عبدالرحمن الأبنودى في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

أما في 3 مايو ، فسيُعرض احتفال بالعاشر من رمضان، يتم من خلاله تقديم باقة من أجمل الأغاني الوطنية ومقتطفات من كواليس تلك الأغاني، وعرض فيلم وثائقي عن حرب السادس من أكتوبر، في التاسعة مساءً.

وفي 7 من مايو، تُقدم سهرة طرب زمان "شعبيات" مع أساطير الطرب، في تمام الساعة التاسعة.