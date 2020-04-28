ترامب: الوضع في الولايات المتحدة يتحسن على صعيد كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الوضع في الولايات المتحدة آخذ بالتحسن في ما يخص وتيرة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، واحتوائه، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ترامب: عدد الإصابات بالوباء في نيويورك وشيكاغو وبوسطن ونيو أورليانز يتناقص

وأشارالرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي، إلى أن "جميع أنحاء البلاد إما في حالة جيدة، أو أن الأمور تسير فيها بشكل أفضل في ما يتعلق بفيروس كورونا".

وأكد الرئيس الأمريكي، أن عدد الإصابات بالوباء في نيويورك وشيكاغو وبوسطن ونيو أورليانز يتناقص، موضحا أن الأعداد في مناطق أخرى مستقرة.

"بلومبيرج": كورونا يدفع الولايات المتحدة لحافة أزمة لحوم خطيرة

وفي سياق متصل، كشف تقرير لوكالة "بلومبيرج" الأمريكية، أن إغلاق المصانع الكبرى في الولايات المتحدة، يجعلها على حافة أزمة خطيرة، تتمثل في نقص اللحوم، في ظل انتشار كورونا المستجد.

وقالت الوكالة، إن "زهاء ثلث مخزون اللحوم اختفى في أمريكا، كما أغلق أول مصانع للدواجن الكبيرة يوم الجمعة الماضي".

وأضافت "بلومبرج"، أن "ذلك يأتي بالتزامن مع تحذير الخبراء من أن النقص سيشكل أزمة كبرى خلال أسابيع قليلة، لاسيما مع إغلاق مصانع كبرى في البرازيل، التي تعد المورد الأول للدجاج ولحم البقر في العالم".

وأشارت الوكالة، إلى أن "هناك مصانع أخرى كانت تعتمد عليها الولايات المتحدة، في كندا وكولومبيا"، موضحة أن التسارع المذهل في تعطل الإمدادات يثير الآن أسئلة حول النقص العالمي، خاصة أن الولايات المتحدة والبرازيل تشغلان نحو 65% من تجارة اللحوم العالمية.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أكد أمس الاثنين، أن المنظمة أطلقت تحذيرات كثيرة على أعلى مستوى من كورونا المستجد منذ نهاية يناير، معربا عن أسفه لتجاهلها من بعض الدول.

وقال "جيبريسوس" في مؤتمر صحفي عبر الفيديو في جنيف، إنه "كان على العالم الإصغاء إلى منظمة الصحة العالمية لأن حالة الطوارئ على مستوى العالم أعلنت في 30 يناير مع تسجيل 82 إصابة بالفيروس خارج الصين وقبل رصد وفيات".

وأصر "جيبريسوس" على أن المنظمة قدمت منذ البداية المشورة الصائبة "المبنية على أفضل الحقائق العلمية والأدلة" لكل الدول، لكنه أكد أن تفويض هذه المؤسسة الدولية لا يخولها "أن تفرض على الدول الاستجابة لتوصياتها".

وأشار المدير العام للمنظمة، إلى أنه كان يتعين على الدول "اتخاذ كل تدابير الوقاية العامة"، عندما اعتبرت المنظمة في 30 يناير، أن فيروس كورونا المستجد يشكل "حالة طوارئ قصوى".

وتابع "جيبريسوس" قائلا: "ننصح دول العالم باعتماد مقاربة شاملة للصحة العامة من خلال التقصي وإجراء الفحوص والعزل وتعقب المخالطين".

وأكد مديرعام الصحة العالمية، أن الدول التي اتبعت توصيات المنظمة هي في "وضع أفضل" من غيرها، مضيفا أنه "يعود للدول أن ترفض أو تقبل" توصيات المنظمة، مشددا على ضرورة "تحمّل كل الدول مسؤولياتها".

وتتعرض منظمة الصحة العالمية لانتقادات حادة خاصة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي علق إسهام بلاده في تمويل هذه المؤسسة بعد اتهامها بالتقليل من أهمية تفشي الوباء والانحياز إلى الصين، التي ظهر فيها كورونا المستجد لأول مرة أواخر العام الماضي.