2 في الصندوق الحلقة 7: رحلة بحث سرية لرئيس "زامبيزي".. و"زيكا" يحاول مع الكراش

رحلة بحث سرية يجريها "عبدوه ممادو" رئيس دولة "زامبيزي" الافتراضية، عن أولاده، تبدأ بها أحداث الحلقة السابعة من مسلسل 2 في الصندوق، المذاع عبر فضائية MBC مصر، بعد تخبره "شيخونة" بأنّ لديه ولدين من الذكور وتطلب منه البحث عنهما، ثم تموت.

واقتراح أن تكون رحلة البحث السرية عن أولاد "ممادو"، الذي يجسد دوره بيومي فؤاد، يأتي من نائب الرئيس "عباسي"، والذي يؤدي دوره الفنان محمود البزاوي، وذلك بدلًا من سفر الرئيس "ممادو" نفسه إلى القاهرة مما يثير حوله الشائعات.

ويطلب "عباسي" من الرئيس أن يتصل هاتفيا بسفير "زامبيزي" في مصر ويأمره بعمل تحقيقات وافية مع الموظفين المصريين الذي كانوا يعملون بسفارة "زامبيزي" في هذه الفترة، وبدورهم يقومون هم بعمل تحقيقات موازية مع "الزامبيزيين" الذين كانو يعملون بسفارة "زامبيزي" في نفس الفترة، ويستجيب "ممادو" للخطة.

ومن ناحية أخرى، يبدأ "بغدادي"، حجاج عبدالعظيم، بخطة للفوز بانتخابات "رابطة الزبالين" أمام منافسه "الدوعكي"، صلاح عبدالله، من خلال وليمة كبرى يقيمها لزملائه "الزبالين" يخطف بها الأنظار من "الدوعكي".

ويستمر "ممادو" في رحلة البحث عن نجليه من خلال استجواب إحدى موظفات سفارة "زامبيزي"، والتي كانت تعمل بالسفارة خلال فترة ولادتهما، والتي تنفي تمامًا معرفتها بأمر أبناء، ليأمر ممادو بتعذيبها.

وبعد التهديدات التي يتلاقاها الصحفي "بدير الحديدي"، والذي يجسده تميم عبده، يطلب من محرريه أن يُغلقوا صفحة الرئيس "عبده ممادو" ويمنعوا النشر بها حرصا على العلاقات بين البلدين.

وتنتهي أحداث الحلقة بمحاولة "زيكا" أن يلفت نظر "الكراش"، أو الفتاة التي يحبها، "كريمة"، والتي تُجسد شخصيتها هايدي رفعت، ويقرر أن يعترف لها بحبه ورغبته في الزواج منها، لتفاجئه الأخيرة بأنهّا تبادله نفس الشعور.

مسلسل 2 في الصندوق من بطولة الفنان حمدي الميرغني، وأوس أوس، وصلاح عبدالله، وأحمد عبدالله محمود، وانتصار، وحجاج عبدالعظيم، وبيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، ومن تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، ويعرض يوميًا على MBC مصر فى تمام الساعة 9:30 مساء، ويعرض على قناة MBC مصر2 الساعة 7:30 مساء.