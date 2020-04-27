مسلسل 2 في الصندوق الحلقة السادسة: زيكا يفشل في أول محاولة مع "الكراش"

بدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل 2 في الصندوق، المذاع عبر فضائية MBC مصر، بحالة من الحزن تُخيم على ناهد "نهى عابدين" وشوقة "حمدي الميرغني" اللذين تمر علاقتهما العاطفية بأزمة بسبب رفض والدها البغدادي "حجاج عبدالعظيم" زواجها من شوقة وإصراره على العريس الذي سبق وتقدم لخطبتها.

ويحاول شقيقه زيكا "أوس أوس" أن يساعده في الخروج من حالة الحزن التي أصابته، ويطلب منه ألا يحادثها هاتفيًا، ويرسل لها رسالة عبر "الواتساب" بدلًا من ذلك ليطمئن عليها، ويستجيب شوقة لطلبه إلا إنّه يفاجأ بوالدها يرد عليه من هاتفها بعد أن أخذه منها بالإكراه.

ويبدأ زيكا أولى خطواته في التقرب من الفتاة التي يحبها كريمة والتي تُجسد شخصيتها هايدي رفعت، عن طريق خدعة يُدبرّها مع عم رزّة والذي يجسد شخصيته عبدالله مشرف، بمحاولة عم رزّة مضايقة كريمة ليظهر زيكا فجأة مدافعًا عنها في مشهد تمثيلي متفق عليه فتشكره ويطلب منها أن يوصلها إلى المنزل، وفي أثناء الطريق يخبرها بحلمه في الغناء وأنّه يخطو نحو تعلم العزف على الجيتار، ويخبرها أنّه سيعرض عليها إحدى معزوفاته في المرة المقبلة لتغضب الأخيرة وتطلب منه أن تنزل من السيارة.

وتنشب خناقة جديدة بين الدوعكي "صلاح عبدالله" والبغدادي بسبب رفض الأخير زواج شوقة من ناهد ابنته، بالرغم من أنّ الدوعكي يعرض عليه تنازله عن انتخابات "رابطة الزبالين".

وتنتهي أحداث الحلقة بإخبار شيخونة الزوجة السابقة لعبده ممادو والذي يجسده الفنان بيومي فؤاد والتي كانت ترقد على فراش الموت، أنّ له ولدان يعيشان بمصر، أنجبتهما سرًا بعد أن طردتها زوجته الأولى وتركتهما أمام سفارة زيمبابوي بسبب سوء أحوالها المادية، وطلبت منه أن يبحث عنهما.

المسلسل من بطولة الفنان حمدي الميرغني وأوس أوس وصلاح عبدالله وأحمد عبدالله محمود وانتصار وحجاج عبدالعظيم وبيومي فؤاد ومحمود البزاوي، ومن تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، ويعرض يوميًا على MBC مصر فى تمام الساعة 9:30 مساءً، ويعرض على قناة MBC مصر2 الساعة 7:30 مساءً.