وزير الزراعة: نراقب الصادرات بأفضل معامل في الشرق الأوسط

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية تتخذ إجراءات ولديها استراتيجية متكاملة في الرقابة على الصادرات الزراعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على شاشة "إكسترا نيوز": "نتأكد من جودة المنتجات الزراعية، وعندنا أفضل معامل في الشرق الأوسط والتي تدرس العناصر المتبقية بالغذاء من متبقيات المبيدات"، مشيرا إلى المعامل تحلل جودة الصادرات والسلع المصرية التي تصدر للتأكد من خلوها تماما من أي عناصر ثقيلة أو مبيدات وعلى هذا الأساس صدرنا العام الماضي 5.5 مليون طن، ورغم الظروف الحالية إجمالي الصادرات الزراعية حتى الآن 2.2 مليون طن".

وتابع: "إحنا الأول في العالم في تصدير الموالح، وبنصدر بطاطس برقم كبير للغاية".