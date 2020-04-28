جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي ومواعيد الدخول على المنصة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، والفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة.

وتنقسم المحافظات إلى مجموعتين، على أن تؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة 12 ظهرا حتى 3 عصرا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

وتستعرض "الوطن" جداول امتحانات الصف الثانوي الأول والثاني، ومواعيد دخول الطلاب على منصة الامتحان حسب تقسيمة المحافظات كالتالي:

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

جدول الصف الثاني الثانوي

مواعيد دخول الطلاب على منصة الامتحان

المجموعة الأولى: الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا، وتشمل محافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، أسيوط، كفر الشيخ، قنا، الفيوم، دمياط، الإسماعيلية، أسوان، بورسعيد، شمال سيناء، الوادي الجديد، جنوب سيناء".

المجموعة الثانية: الفترة ما بين الساعة 12 ظهرا حتى 3 عصرا وتشمل محافظات "الشرقية، الدقهلية، القليوبية، الغربية، المنوفية، البحيرة، المنيا، سوهاج، بني سويف، الأقصر، السويس، البحر الأحمر، مطروح".