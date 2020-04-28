مصر الخير: استحدثنا "سند العيلة" بديلا للخيم الرمضانية

قال المهندس أحمد علي، رئيس قطاع التكافل بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة مستمرة في فعالياتها ومبادراتها الخيرية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه تم استحداث "سند العيلة"، وهو بديل للخيم الرمضانية، وهو عبارة عن كرتونة تحتوي العديد من السلع المختلفة، بالإضافة لـ 400 جنيه، وتذهب للمستحقين.

وتابع أن آلية تسليم مبلغ الـ 400 جنيه، يكون بالبريد أو شركات التحويل الإلكتروني أو تقديم المبلغ "كاش" من خلال العاملين بالمؤسسة، وذلك في جميع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل على توصيلات المياه والكهرباء، وتشطيب المباني للأكثر احتياجًا، وتوفير الصرف الصحي بالتعاون مع "حياة كريمة"، ودفع مصاريف المدارس للمحتاجين، مضيفًا: "نستهدف بناء 2000 منزل سنويًا، دفع المبالغ عن كثير من الغارمين".