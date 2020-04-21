مصر الخير تطلق "سند العيلة" ضمن حملة إفطار صائم

أعلنت مؤسسة مصر الخير إطلاق مبادرة "سند العيلة"، ضمن حملتها إفطار صائم لشهر رمضان المقبل، بهدف توفير وجبات إفطار للأسر الأكثر احتياجا داخل منزلهم طوال شهر رمضان.

وأوضحت أنّ الحملة هذا العام تشهد تغييرات كبيرة بسبب جائحة فيروس الكورونا، واتخاذ الحكومة العديد من التدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، إذ جرى إلغاء الخيم الرمضانية "موائد الرحمن"، وكذلك حملة إفطار مسافر، والتوسع في محاور أخرى.

وقال المهندس أحمد علي رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير، إنّ حملة إفطار صائم هذا العام تتضمن عدة محاور، الأول هو محور سند العيلة والذي يتم إطلاقه لأول مرة كبديل عن الخيم الرمضانية.

ويستهدف هذا المحور كفالة أسرة بمتوسط 5 أفراد طوال شهر رمضان، وذلك بقيمة 1500 جنيه، كبديل عن الخيم الرمضانية، موضحا أنّ المستهدف في هذا المحور يتوقف على حجم التبرعات التي ستستقبلها المؤسسة من الشركات والأفراد القادرين على العطاء ضمن مسؤوليتهم المجتمعية لكفالة الأسر الأكثر احتياجا، وتوفير وجبات لهم تكفي لمدة شهر من خلال 4 كراتين مواد غذائية، وزن كل واحدة منها 20 كيلوجرام، إضافة إلى 3 دجاجات، وخضروات ودعم نقدي 400 جنيه، على أن توزع مؤسسة مصر الخير من خلال المكاتب الميدانية للمؤسسة.

أحمد علي: سند العيلة بـ1500 جنيه لإفطار الأسرة في منزلها طوال رمضان وزكاة الفطر

وأضاف علي، في بيان اليوم، أنّ المحور الثاني هو محور كرتونة العائلة وتزن 20 كيلوجرامات من المواد الغذائية، إذ تستهدف المؤسسة توزيع 100 ألف كرتونة كحد أدني، وتتضمن 15 صنفا بتكلفة تصل إلى 236 جنيها يدفع المتبرع منها نحو 200 جنيه، وتضم أرز ومكرونة ولسان عصفور وشعرية وسكر ودقيق ولوبيا وعدس أصفر وعدس بجبة وصلصة وزيت أو سمن وشادي وتمر وشربات وخضروات.

والمحور الثالث لحملة "مصر الخير" هو كرتونة الخير، إذ تزن 10 كيلوجرامات من المواد الغذائية، وتستهدف المؤسسة توزيع نحو 200 ألف كرتونة كحد أدنى، وتضم 11 صنفا بقيمة 125 جنيها، وتتضمن أرز ومكرونة ولسان عصفور وشعرية وسكر ودقيق ولوبيا وعدس أصفر وشاي وزيت أو سمن وصلصة.

وفيما يخص زكاة الفطر، قال رئيس قطاع التكافل الاجتماعي، إنّ كثير من الصائمين يفضل إخراج زكاة الفطر له ولأسرته في شكل حبوب، ولهذا فالمؤسسة تستقبل زكاة الفطر في شكل أموال أو حبوب حسب رغبتهم، ثم توزيعهم على المستحقين في شكل حبوب، سواء كانت أزر أو فول أو دقيق، مشيرا إلى أنّ المؤسسة تستهدف في هذا المحور نحو 100 ألف وجبة، موضحا أنّ قيمة التبرع في هذا المحور نحو 30 جنيها للفرد، أو إخراج نحو 2.5 كيلوجرام من الحبوب.