ولاية تكساس تبدأ رفع إجراءات الحجر الصحي اعتبارا من 1 مايو المقبل

أعلن حاكم تكساس الأمريكية جريج أبوت، أن سلطات الولاية ستبدأ برفع القيود المفروضة بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" اعتبارا من 1 مايو المقبل، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال "أبوت" في كلمة، أمس الاثنين، إن "المرسوم التنفيذي (حول الحجر الصحي) أدى مهامه وساهم في تباطؤ ارتفاع عدد حالات كوفيد-19"، مضيفا أنه سينتظر حتى انتهاء سريانه يوم 30 أبريل، ليسارع إلى بدء إعادة فتح الاقتصاد.

ومن المقرر فتح المحلات التجارية والمطاعم ودور السينما في تكساس يوم 1 مايو المقبل، لكنها لن تعمل بطاقتها الكاملة، وستستقبل 35% من العدد الطبيعي للزبائن، وسيتم أيضا فتح المكاتب والمتاحف.

ولفترة معينة ستبقى صالونات الحلاقة والنوادي الرياضية مغلقة، فيما تعهد حاكم الولاية بفتحها بأسرع ما يمكن.

من جهة أخرى، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن السلطات الفيدرالية توصي الولايات بإعادة فتح الاقتصاد بأسرع ما يمكن ولكن مع مراعاة معايير السلامة.

وتجاوزعدد إصابات كورونا في ولاية تكساس الـ 25 ألف حالة مع تسجيل 679 وفاة، بحسب معطيات صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وستكون تكساس من الولايات الأولى التي سترفع الإجراءات الصارمة للحجر الصحي.