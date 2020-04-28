حسن شاكوش ينشر مكالمته مع الكينج: اجتهد وهقولك أفكار فنية لمصر

رد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، على تصريحات الفنان الكبير محمد منير الكينج، والتى أدلى بها فى إحدى حفلاته، ونفى فيها اتصاله بشاكوش وإثنائه على موهبته، ووعده بتقديم أفكاره الفنية له لكي يقدمها فى أعماله الجديد.

وأذاع "شاكوش" خلال مقابلته التلفزيونية مع برنامج "شيخ الحارة"، مكالمته مع محمد منير والتى يظهر فيها "منير" وهو يقول له فيها "اجتهد اجتهد، وهقولك على أفكار فنية لمصر".

محمد منير كان قد قال في حفله الأخير بأسوان: "إحنا عايزين نجيب فن يوصل الثقافة للغرب، هينفع نجيب مطرقة ومين ومش عارف إيه "فرد عليه الجمهور "اسمه شاكوش".