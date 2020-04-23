فيديو.. حسن شاكوش يهدي جيرانه بطاطس وبصل في بولاق

حرص الفنان الشاب حسن شاكوش، على الاحتفال مع أهالي منطقته في بولاق الدكرور، بحلول شهر رمضان المبارك، من خلال إهداءهم كميات من البطاطس والبصل مجانا، للوقف بجانبهم في ظل أزمة كورونا.

ونشر شاكوش عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو له يدعو فيه أهالي المنطقة إلى التوجه لمنزله والحصول على احتياجاتهم من البصل والبطاطس، بشكل مجاني.

وطُرح شاكوش مؤخرا أغنية "شارع أيامي"، وهي أغنية دعائية لمسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه على قناة "dmc" اعتبارا من الغد.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وعدد من الفنانين، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.