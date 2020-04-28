كريمة: من يحاول فتح المساجد لأداء صلاة التراويح يزايد على الدين

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن سحب مسحات من الصائمين في نهار شهر رمضان للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19، لا شئ فيها مطلقاً، ولا تقدح في صحة الصوم، طالما أنها في الحلق ولم تدخل لجوف الصائم.

وأضاف "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية الأولي المصرية، أن سحب مسحة فيروس كورونا مثلها مثل عينة الدم لا تفسد الصوم، طالما لم تدخل للجوف.

واستنكر "كريمة" محاولة البعض إقامة صلاة التراويح في المسجد في ظل تفشي فيروس كورونا، ووجود تحذيرات من جميع مؤسسات الدولة على التجمعات وخطورتها، "من يحاول إقامة صلاة التراويح فهو يزايد على الدين".

وأكد، أن صلاة التراويح سنة، وإذا كان الفرض معطلًا بسبب علة لم تزول بعد، فما بالنا بالسنة، مشيرًا إلى "من يركبون المواصلات ويفتحون المصاحف، ومن ثم يبدأون القراءة بصوت عالٍ فهذه مزايدات بالدين ويؤدي إلى الابتذال بالقرآن وإهانة الدين".