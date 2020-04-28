"علواني" تطالب بمعاقبة الأطباء غير الملتزمين بطرق الوقاية من كورونا

قالت النائبة رانيا علواني عضو مجلس النواب، إنها كتبت "بوست" عبر صفحتها الشخصية على "فيس بوك" بإصابة طاقم الأطباء بمستشفى بنها بالكامل بفيروس كورونا، بهدف التوعية، والانتباه لخطورة الفيروس والجدية في الوقاية السليمة، لأننا نتعرض لعدد أكبر من الناس العادية المصابة بالفيروس.

وأضافت علواني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التزايد ليس بالشكل الذي كان يتخوف الناس منه، وبالتالي فإن أكثر فئة عرضة للفيروس هم الأطباء الذين يتعاملون مع المرضى، لذلك تكون نسبة الإصابة بينهم أعلى.

وتابع، أنه يجب على الأطباء عمل خطوات إضافية للوقاية، وفي حالة عدم توافر أدوات معينة يجب أن نطالب بها بشدة إدارة المستشفي، مؤكدة أن من يخالف من الأطباء تطبيق الإجراءات الإحترازية يجب أن يعاقب على ذلك.