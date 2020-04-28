وسط أنباء وفاته.. خطاب من زعيم كوريا الشمالية إلى جنوب أفريقيا

بعد أيام من التكهنات بشأن صحة الزعيم الكوري الشمالي، والصمت الرسمي من جانب بيونج يانج، تحدثت وسيلة إعلام محلية رسمية أخيرا عن كيم يونج أون، الذي أشارت تقارير صحفية إلى احتمالية وفاته.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الرسمية في كوريا الشمالية، خطابا يحمل تاريخ يوم الاثنين، قالت إنه أرسل من كيم إلى الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوسا، وفقا لما نقلته شبكة "سكاي نيوز".

وفي الخطاب، أرسل كيم تهانيه إلى رامافوسا بمناسبة عيد التحرير في جنوب أفريقيا، في ذكرى اليوم الذي وضع حدا لنظام الفصل العنصري، وفقا للوكالة.

وكتب كيم في خطابه، قائلا إن "الرابط بين البلدين يزداد قوة".

وتنفي الرسالة بشكل عملي ما أثير عن وفاة كيم، لكنها لا تكشف ما إذا كانت حالته الصحية على ما يرام.

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن تدهور الحالة الصحية لكيم بعد خضوعه لعملية جراحية قبل أسابيع، فيما أشارت معلومات إلى احتمالية وفاته.

وبدأت التكهنات حول صحة كيم بعد أن غاب عن ذكرى عيد ميلاد جده مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونج، في 15 أبريل الجاري.

وينتمي كيم يونج أون إلى الجيل الثالث من عائلته التي تحكم كوريا الشمالية، ولم يغب عن هذا الحدث المهم منذ توليه السلطة بعد وفاة والده.