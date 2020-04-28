الديهي يهاجم رجل أعمال ونائب دائرة أبو النمرس لتعديهما على مياه النيل

هاجم الإعلامي نشأت الديهي، رجل أعمال في منطة أبو النمرس، بعدما رصدت وزارة البيئة أعمال ردم في نهر النيل على إحدي الجزر النيلية، تعود لرجل الأعمال ماجد فرج، وأوضح الديهي أن نهر النيل "شرف مصر وهو شريان الحياة ويمثل الأمل والعمل والعطاء واحترامه وعدم التعدي عليه من صميم حب الوطن".

وأضاف الديهي، خلال برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية Ten، أن "رجل الأعمال مش على رأسه ريشة فهو لم يحترم القانون وأنه من الضروري تعريف المواطنين به فهو يدعي ماجد فرج وذلك للمرة الحادية عشر التي يتعدي فيها على النيل".

كما هاجم الديهي، النائب عصام إدريس عضو لجنة الإدارة المحلية ونائب دائرة أبو النمرس والحوامدية، لتعديه على مياه النيل، ووجه له الحديث قائلا: "نهر النيل أهم منك وغير مقبول أن حامي القانون يخرقه، فالقانون أقوي منكم ومن فلوسكم وحصانتكم، فرفقا بمصر".

وطالب الديهي بتشديد العقوبة على كل من يتعدى على مياه النيل، وكل مخطئ، يظن أن أيادي الدولة مرتعشة في التعامل مع التعديات.