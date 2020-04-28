بعد تسمم 16.. ضبط 7 أطنان "بوظة" مختلطة بالذباب في سوهاج

اهتمت مواقع التواصل الاجتماعي في سوهاج، بالحديث عن مشروب البوظة، بعد أن شهدت قرية الصعا بمركز سوهاج، إصابة 16شخصًا بينهم 11 طفلًا بتسمم غذائي بسبب تناولهم مشروب البوظة، والذي يعد المشروب الرئيسي على المائدة في شهر رمضان.

وتساءل عدد كبير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي عن "البوظة"، وما إذا كانت تسبب التسمم؟ وهل يتم تصنيعها في أماكن صحية؟ أم أن عملية التصنيع تتم تحت بير السلم؟.

وإزاء تلك التساؤلات، قطع قسم مراقبة الأغذية بمديرية الصحة الشك باليقين، عندما تم تنفيذ حملة على مصنعين للبوظة، وتبين أنها تُصنع في أماكن ملوثة، وتم ضبط حوالي 7 أطنان من مشروب البوظة، مختلط بالذباب، وتفوح منها روائح كريهة.

وشارك في الحملة مجلس مدينة المنشأة، وضباط مباحث مركزي العسيرات والمنشأة، والوحدة المحلية بالعسيرات.

وأكد وائل الشقيري، نائب رئيس مدينة المنشأة، أن عملية تصنيع البوظة تتم في أماكن ملوثة، لافتًا إلى اكتشاف أعداد كبيرة من الذباب موجودة في هذا المشروب.

وأكد الشقيري انه تم ضبط حوالي 7 أطنان بوظة غير صالحة للاستهلاك، وتم تحرير محاضر للمخالفين، مؤكدًا أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، شدد على ضرورة استمرار الحملات في منطقة العسيرات مقر تصنيع البوظة لضبط مصنعي البوظة.

ومن جانبه، قال الدكتور أسامة عياد، مدير مركز السموم بمحافظة سوهاج، إن البوظة يحدث لها تخمر بعد عملية تصنيعها، ما يؤدي إلى نمو ميكروب التسمم الغذائي، لأن التخمر يساعد على نمو البكتيريا.

وأضاف، انه في حال ورود عينات من قيئ المصابين يتم تحليلها علي الفور، مؤكدًا أن مركز السموم وصلت إليه عينات تسمم بسبب البوظة منذ عام تقريبًا، وأنه خلال تلك الفترة لم يحدث حالات تسمم بسبب هذا المشروب.