أهالي قرية الحصة بالزقازيق يستقبلون متعافي من كورونا بـالطبل والمزمار

استقبل أهالي قرية الحصة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، أحد أبناء القرية بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد بالطبل البلدي والمزمار.

وكان الشاب "محمد. ا. م"، عامل في مصنع جبنة بالعاشر من رمضان، جرى نقله إلى مستشفى الحميات بعد ظهور أعراض الإصابة عليه بفيروس كورونا، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة له تبين إيجابية إصابته بالفيروس.

وبعد التأكد من إصابته، نُقل إلى مستشفى العزل في قها بمحافظة القليوبية، واحتجز لأيام تلقى خلالها العلاج اللازم حتى شفائه من الفيروس وبمجرد وصوله إلى قريته استقبله الأهالي الطبل البلدي والزغاريد.