المالية تصدر قرارات جديدة في مجال الصحة للتيسير على المواطنين

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتيسيرات جديدة للمواطنين في التعامل مع مؤسسات القطاع الصحي، بما يتسق مع الظروف الاستثنائية الراهنة، في إطار حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتضمن القرار السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية نقدًا أو إلكترونيًا للمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية، لحين الانتهاء من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية المواطنين من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر إلزام المستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية، بتحصيل المستحقات الحكومية التي تزيد عن 500 جنيه إلكترونيًا اعتبارًا من 23 أبريل الحالي، إلا أنّ أزمة فيروس كورونا استدعت إرجاء ذلك، إذ إنّ كل طاقات وإمكانيات القطاع الطبي موجهة حاليًا لمكافحة الفيروس والحد من انتشاره بين المواطنين، ولم يكن من الملائم إلزام المرضى وذويهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية بالسداد الإلكتروني للمستحقات الحكومية.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنّ تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، أسهم بشكل كبير في تعزيز حوكمة إجراءات تحصيل المستحقات الحكومية، على النحو الذي ينعكس في تطوير إدارة المالية العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وتحسين مؤشرات الاقتصاد القومي، والتيسير على المواطنين.