الانتهاء من غسيل 300 شبكة مياه و270 خزانا في أسيوط  

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، الانتهاء من غسيل 300 شبكة مياه و270 خزانا، وذلك في إطار مواصلة خطة الشركة الدورية لغسيل الشبكات والخزانات حفاظا على سلامة وجودة المياه المنتجة والمقدمة للمواطنين، والحصول على مياه نقية مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية الصحية.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه جرى تخصيص نخبة من أمهر الكيميائيين بالشركة بإدارة غسيل الشبكات، لمتابعة سلامة سير الخطة الموضوعة لتغطية كافة الشبكات والخزانات التي تضمها كل فروع الشركة بجميع المناطق للانتهاء شهريا من غسيل 300 شبكة بكافة القرى والعزب بجميع المناطق، و270 خزان علوي خاص بالشركة، لافتا إلى أن ذلك يجرى تحت إشراف كيميائي المعمل المركزي بالشركة ومسؤولي إدارة غسيل الشبكات لتقديم قطرة مياه بأعلى مستويات الجودة.

وأضاف الدكتور سليم سيد سليم رئيس قطاع المعامل بالشركة، أنه يجرى تكثيف أعمال الغسيل في الأسبوع الأول من تنفيذ الخطة الشهرية والتي تجرى عن طريق فتح المحابس الموجودة بنهايات الخطوط وأبواش الحريق، ومن ثم دفع كميات كبيرة من المياه لإزالة الرواسب والعكارة الموجودة بالشبكات حتى تخرج المياه نقية صافية فتنتهى عملية الغسيل.

وأشار دكتور محمد ثابت مدير إدارة الجودة بقطاع المعامل، إلى وجود فريق متخصص لغسيل وتعقيم الخزانات العلوية بالمحطات التابعة للشركة ومن ثم تعقيمها بالكلور ضمانا لعدم تأثر جودة المياه في اى مرحلة تمر بها من مراحل الإنتاج.