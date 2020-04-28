أمطار ورياح وارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة تشهد ارتفاعا طفيفا اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية مقارنة بأمس، والتي سجلت فيه العظمى بالقاهرة 28 درجة بينما متوقع اليوم 30 درجة، كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة في مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد للقاهرة، مؤكدا أنّ هذه الأمطار غير مؤثرة.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، أنّ الرياح ستنشط بشكل محدود مع التقدم في ساعات النهار على أغلب الأنحاء، ما يخفف الإحساس بدرجات الحرارة، موضحا أنّ الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظات الصعيد.

وأشار شاهين، إلى وجود منخفض ضعيف في الصحراء الغربية، أدى لإثارة الرمال والأتربة أمس في واحة سيوة، ويتحرك المنخفض اليوم باتجاه الشرق ليؤثر بشكل طفيف على القاهرة، موضحا أنّ هذه الموجة ستستمر اليوم فقط، وتشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، إذ تتراوح العظمى بين 28 إلى 29 درجة حتى نهاية الأسبوع.