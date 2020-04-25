الأرصاد.. طقس الغد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، فيما يكون الطقس لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.. بينما سيكون مائلا للحرارة نهارا بارد ليلا والرياح خفيفة على جنوب الصعيد.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

حالة البحر وارتفاع الأمواج

وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وعن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 15 27

شبين الكوم 15 26

طنطا 15 25

دمنهور 16 24

الإسكندرية 15 22

بلطيم 15 22

مطروح 15 23

السلوم 15 26

سيوة 14 29

بورسعيد 16 24

دمياط 17 25

الزقازيق 15 26

الإسماعيلية 14 26

السويس 15 24

العريش 14 25

رفح 14 24

رأس سدر 18 23

نخل 11 23

نويبع 19 25

طابا 17 24

كاترين 08 22

الطور 18 29

شرم الشيخ 21 28

الغردقة 19 26

مرسى علم 20 26

الفيوم 15 27

بني سويف 15 28

المنيا 15 28

أسيوط 15 29

سوهاج 16 30

قنا 17 31

الأقصر 18 31

أسوان 18 32

أبو سمبل 19 31

الوادي الجديد 16 31

شلاتين 19 27

أبو رماد 19 26

حلايب 20 25

رأس حدربة 19 25

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 24 38

المدينة 18 36

الرياض 20 37

المنامة 25 36

أبوظبي 29 42

الدوحة 26 36

الكويت 21 37

دمشق 06 22

بيروت 16 20

عمان 07 19

القدس 10 18

غزة 13 21

بغداد 15 28

مسقط 29 35

صنعاء 14 25

الخرطوم 25 43

طرابلس 16 26

تونس 15 23

الجزائر 13 17

الرباط 10 19

نواكشوط 19 29