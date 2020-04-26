الأرصاد: شبورة مائية على القاهرة الكبرى.. والطقس شديد البرودة ليلا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، وتكون الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية.

وأوضحت أن الطقس يكون لطيفا نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بينما يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا، بارد ليلا، والرياح خفيفة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، أن الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يكون معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، ويصل ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر والمدن العربية

القاهرة الصغرى 15 والعظمى 27

شبين الكوم الصغرى 15 والعظمى 26

طنطا الصغرى 15 والعظمى 25

الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 22

بلطيم الصغرى 15 والعظمى 22

مطروح الصغرى 15 والعظمى 23

السلوم الصغرى 15 والعظمى 26

سيوة الصغرى 14 والعظمى 29

بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 24

دمياط الصغرى 17 والعظمى 25

الاسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 26

السويس الصغرى 15 والعظمى 24

العريش الصغرى 14 والعظمى 25

رفح الصغرى 14 والعظمى 24

نويبع الصغرى 19 والعظمى 25

طابا الصغرى 17 والعظمى 24

الرياض الصغرى 20 والعظمى 37

المنامة الصغرى 25 والعظمى 36

الدوحة الصغرى 26 والعظمى 36

الجزائر الصغرى 13 والعظمى 17