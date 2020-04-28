30 مايو.. افتتاح وحدة مرور رأس سدر الجديدة

تفقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، مبني وحدة المرور الجديدة بمدينة رأس سدر، يرافقه المحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، والعميد سامح المتولي، نائب رئيس المدينة، والعميد مصطفى عابدين مدير إدارة وحدة مرور جنوب سيناء، وعدد من القيادات الأمنية، وذلك على هامش جولته التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

وقرر المحافظ افتتاح وحدة المرور الجديدة بمدينة رأس سدر، في 30 مايو المقبل، لخدمة المواطنين ورفع معاناة السفر إلى مدينة أبورديس لاستكمال الإجراءات .

وقال المحافظ إن وحدة المرور جاهزة وجرى تزويدها بكافة الإمكانيات، وكان من المقرر أن يتم افتتاحها خلال الفترة الماضية رسميًا أمام الجمهور، ولكن جرى تأجيل الافتتاح، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، و وفقًا للإجراءات الاحترازية للسيطرة علي فيروس كورونا المستجد.