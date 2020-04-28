مصرع شاب في حادث تصادم سيارتين على طريق "زفتى - طنطا"

لقي شاب فى العقد الثاني من عمره مصرعه بطريق "زفتى – طنطا " بمحافظة الغربية اليوم، في حادث تصادم بين سيارتين، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتى .

تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي ونصف نقل بطريق "زفتي - طنطا " بالقرب من مدخل المدينة، مما أدى لمصرع شاب يدعى " محمد م ع آل " والمقيم بقرية كفر الدغايدة التابعة لمركز زفتى .

كما وصلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتي العام فيما كشفت التحريات أن سبب الوفاة هو تصادم السيارتين ببعضهما . وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الحادث، وأمرت بتشريح جثة الشاب ودفنها .