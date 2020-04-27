بعد اكتشاف 10حالات بكورونا..محافظ الغربية يبحث إجراءات عزل قرية نهطاي

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، توجيهاته العاجلة إلى الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، بضرورة التنسيق الكامل مع المحاسب أحمد النحال رئيس مجلس مركز ومدينة زفتى، لبدء وضع آليات تطبيق العزل الصحي المنزلي علي كافة أسر قرية نهطاي بدائرة مركز زفتى عقب ظهور مايزيد عن 10 حالات إصابة بكورونا .

وشدد محافظ الغربية خلال بحثه الأمر علي ضرورة استمرار حملات التطهير والتعقيم ونشر فرق مكافحة العدوى والترصد للتثقيف وتوعية أهالي القرية للوقاية من أخطار كورونا.

في ذات السياق، أكد رئيس مجلس مدينة زفتى، أنه تم التواصل والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية للبدء في تنفيذ فرض عزل جزئي على قرية نهطاي التابعة لمركز زفتى والتي تبعد حوالي 6 كيلو عن المدينة بعد ظهور 14 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن بالقرية .

وأفاد "النحال" أن هناك تنسيق مابين مجلس المدينة ومديرية الصحة ومديرية الأمن، وتم غلق المنطقة التي ظهرت بها حالات الإصابة بكورونا، ووضع حواجز حديدية حولها، لمنع دخول أو خروج أحد من السكان طوال فترة العزل لمدة 14 يوم على الأكثر.