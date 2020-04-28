توريد 34 طن قمح لصوامع وشون القليوبية

أعلن عربي عبدالحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية، توريد 34 ألف طن من محصول القمح للشون والصوامع منذ انطلاق موسم التوريد فى 15 أبريل الجاري.

وأكد المحافظ عبدالحميد الهجان، اتخاذ كافة الاحتياطات والاستعدادات لاستقبال القمح من المزارعين، حيث تم توجيه مديرية التموين ومباحث التموين بالمحافظة بتشديد الرقابة على جميع مراحل صرف وتسويق القمح ومراجعة الكميات الموردة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة لتصل إلى 212 ألف طنًا، بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة والتى تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طنًا.