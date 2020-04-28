رئيس أولمبياد طوكيو يلمح لإمكانية إلغاء الألعاب ما لم تنته كورونا

ألمح رئيس أولمبياد طوكيو 2020 يوشيرو موري إلى إمكانية إلغاء الألعاب الأولمبية التي أعيد جدولتها لتبدأ في يوليو عام 2021 إذا لم تنته جائحة فيروس كورونا المستجد بحلول فصل الصيف القادم.

وقال موري، في مقابلة مع إحدى الصحف الرياضية اليابانية ردا على سؤال هل سيتم تأجيل الألعاب الأولمبية مرة أخرى إذا لم تنته الجائحة بحلول الصيف: "لا، سيتم إلغاؤها وقتئذ".

وتابع قائلا، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، "إنه تم إلغاء الأولمبياد في السابق بسبب مشكلات كالحرب، ونحن نحارب عدوا غير مرئي الآن".

يذكر أن الألعاب الأولمبية والبارالمبية التي كان من المقرر إجراؤها في الصيف الحالي في العاصمة اليابانية طوكيو قد تم تأجيلها إلى الـ23 من يوليو لعام 2021 بسب جائحة فيروس كورونا.