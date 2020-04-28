"زراعة الغربية": توريد 12 ألف طن قمح لصوامع المحافظة

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية اليوم، عن توريد 12 ألف و278 طن و414 كيلو حتي اليوم من خلال اللجنة العليا المشكلة تحت إشراف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بواقع 548 طن و289 كيلو لشركة المطاحن، وللشركة المصرية 1547 طن و844 كيلو، والبنك 221 طن و203 كيلو.

صرح بذلك المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة أن ما تم توريده العام السابق في نفس اليوم من الموسم بلغ 6235 طن و795 كيلو وأن المساحةالمحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الحالي وحتى الآن، بلغت 25 ألف فدان .

وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كوروناالمستجد، خاصة أن هناك 90 يوما يتم خلالها استلام القمح من المزارعين.

كما تم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد .وجدير بالذكر أن المساحة المزورعة بمحصول القمح في محافظةالغربية، بعد التدقيق من المنطقة الإحصائية في وزارة الزراعة، تبلغ نحو140 ألفا و557 فدانا.