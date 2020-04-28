تجارة المنصورة تختار إعداد بحث لسنوات النقل وامتحان للبكالوريوس

وافق مجلس كلية التجارة جامعة المنصورة برئاسة الدكتور محمد محمود عطوة، بجلسته الطارئة على إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني لهذا العام وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات، وذلك فيما يخص طلاب الفرق (الأولى - الثانية - الثالثة) جميع الشعب (انتظام - انتساب موجه - برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية - برنامج التمويل والاقتصاد - التعليم المفتوح، ويكون التقييم (ناجح - راسب – متغيب).

جاء ذلك في ضوء خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتمله لفيروس كورونا المستجد، وتطبيقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات ولقرار مجلس الجامعة بشأن اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2019.

وقرر المجلس إعداد الطلاب بحث في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل بمعدل بحث لكل مقرر على حده، وتجرى مراجعة الأبحاث المقدمة من الطلاب بدقة ولا يجرى قبول أي بحث إذا ثبت اقتباسه أو نقله من أبحاث أخرى.

وبحسب بيان الكلية فسيجرى الإعلان عن آلية إعداد الأبحاث المطلوبة، وبالنسبة للطلاب المحملين بمواد تخلف من سنوات سابقة يجرى امتحانها بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة.

وفيما يخص طلاب الفرقة الرابعة، فتؤجل كافة الامتحانات التي كان مقرر إقامتها في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2019 لطلاب الفرقة الرابعة لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة.