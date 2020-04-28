"ممكن تستنى للسنة الجاية".. إليك بدائل امتحانات الثانوية العامة 2020

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني انطلاق امتحانات الثانوية العامة يوم 7 يونيو 2020، مؤكدًا أنّ بدائل الامتحانات ليس من بينها امتحان القدرات، وذلك في رسالة صوتية نشرها عبر صفحته الرسمية علىفيس بوك.

وقال وزير التربية والتعليم، إنّه سيتم أداء امتحانات الثانوية في لجان معقمة ومؤمنة حسب الجدول المعلن، مع إعلان الجدول النهائي يوم 15 مايو 2020 لضمان اكتمال خطوات التعقيم والحماية الصحية ضد فيروس كورونا المستجد.

وتقدم "الوطن" البدائل القانونية المشروعة لامتحانات الثانوية العامة وفق ما ذكرها "شوقي" على النحو التالي:

بدائل امتحانات الثانوية العامة

- للطالب الحرية في دخول امتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها يوم 7 يونيو المقبل في لجان مؤمنة ومُعقمة مع أخذ التدابير الاحترازية والوقائية.

- اختيار الطالب الانتظار لامتحانات العام المقبل بكامل الدرجة.

- أداء امتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة وليس الدرجة كاملة في موعد يُحدد لاحقًا.

- إعادة السنة بالنظام المعدّل.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنّه من المستحيل في الوقت الحالي، عمل اختبارات قبول في الجامعات دون إجراء امتحانات الثانوية العامة في تلك الفترة القصيرة، لضمان تكافؤ الفرص.