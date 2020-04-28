تنطلق اليوم.. المرحلة الثانية من مسابقة أعرف بلدك "أون لاين"

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن مسابقة "اعرف بلدك اون لاين"، الفنية، لتشجيع الموهوبين من الشباب فنيا، وذلك ضمن حزمة الأنشطة والبرامج البديلة لهذه الفترة الراهنة التي تشدها البلاد، تتبع المسابقة الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية تفاصيل المسابقة، الشروط الخاصة بها، وطريقة التقديم، والفكرة التي تدور حولها المسابقة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

فكرة مسابقة أعرف بلدك أون لاين

تدور فكرة المسابقة حول اختيار أفضل صورة فوتوغرافية لأحد المحافظات التي تنظم وزارة الشباب والرياضة رحلات اعرف بلدك إليها، وهي "الأقصر، أسوان، القاهرة، الجيزة، الوادي الجديد، المنيا، الفيوم، الإسكندرية، بورسعيد، جنوب سيناء"، وتقوم الوزارة بتحديد محافظتين من ضمن هذه المحافظات العشر، كل أسبوع.

المحافظات المحددة للتسابق عليها هذا الاسبوع

خصصت وزارة الشباب والرياضة، محافظتي الاسكندرية والاقصر، ليدور حولهم المسابقة، حيث يتم اختيار أفضل صورة فوتوغرافية ملتقطة لكل منهم، من قبل المتسابق.

موعد المسابقة

يتستقبل وزارة الشباب والرياضة الاعمال الخاصة بالمتسابقين خلال الفترة من 28 / 4 الى 10 / 5 / 2020.

استمارة التسجيل في مسابقة أعرف بلدك أون لاين

شروط مسابقة أعرف بلدك أون لاين

ـ لابد أن يتراوح عمر المتسابق من 18 حتى 40 سنة .

ـ يجب أن تكون الصورة المقدمة من عمل المتسابق، jpg بجودة عالية للهواة، أو غير المتخصصين، وRaw للمتخصصين.

ـ يسمح باستخدام البرامج المعالجة لجودة الصور، في تحسين قيمة الألوان فقط دون التغير في أصل تكوين الصورة مع ذكر البرنامج، التصوير بأي نوع من أنواع الكاميرات.

ـ يسمح باستخدام أي نوع من أنواع الكاميرات.

ـ في حالة استخدام وسائل تقنية أو جرافيكية لابد من التنويه عنها بين قوسين، وإلا سوف تستبعد الصورة من المسابقة.

ـ تستبعد الصورة المنقولة، أو المأخوذة من شبكة المعلومات الدولية، الانترنت.

ـ إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي للمتسابق.

ـ يشارك كل متسابق بعمل فني واحد فقط.

ـ لابد أن يكون العمل ابداعاً اصيلاً لصاحبه غير منقول، أو مقتبس من عمل آخر ولم يحصل على جائزة في أي مسابقة أخرى.

ـ يحظر التوقيع علي الصورة الفوتوغرافية باسم صاحبها نهائيا.

ـ ارفاق نبذة مختصرة عن نوع الكاميرا المستخدمة في التصوير.

ـ كتابة فلسفة الصورة في 3 أسطر.

ـ تعتبر الصور المقدمة للاشتراك في المسابقة من حق وزارة الشباب والرياضة وليس من حق المتسابق المطالبة بها .

طريقة التقديم في مسابقة أعرف بلدك أون لاين

ـ تستقبل وزارة الشباب والرياضة الأعمال الخاصة بمسابقة اعرف بلدك أون لاين، علي بوابة مصر للشباب والرياضة، على الرابط:

https://www.emys.gov.eg/moy/know/

ـ تفرز الأعمال المقدمة إلكترونيا ومطابقتها لشروط المسابقة واستبعاد الصور التي لا تنطبق عليها شروط المسابقة.

ـ يمنح الفائزين جوائز مالية لكل محافظة على حدة.

ـ يتولى تحكيم المسابقة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان.