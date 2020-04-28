الأورمان توزع 20 ألف كيلو لحوم على الأكثر احتياجا بقنا

أعلنت جمعية الأورمان توزيع 20 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا في قرى ونجوع ومدن محافظة قنا، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم، وبالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع اللحوم تم على مرحلتين، الأولى تمت بالفعل، وجرى خلالها توزيع 30 ألف كيلو لحوم، والثانية يتم توزيع فيها 20 ألف كيلو لحوم، وذلك عن طريق فرعها بالمحافظة، وذلك على الأسر الأكثر احتياجًا في قرى ونجوع ومدن مراكز المحافظة.

وأشار "شعبان" الى أن الجمعية تنفذ خطة متكاملة لتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومدن محافظة قنا، حيث تقوم بتوزيع عدد 10 آلاف كرتونة مواد غذائية في الثلث الأوسط من رمضان.