فحص المخالطين للحالات المصابة بكورونا في قنا

توجه فريق من الطب الوقائي بإدارة قنا الصحية، اليوم، إلى شارع مستشفي الرضي لمتابعة المخالطين لحالة مصابة بكورونا، وإجراء الفحوصات اللازمة عليهم.

وبحسب بيان الإدارة الصحية بقنا، انتقل الفريق إلى "المعنا" لمتابعة مخالطين لحالة بشارع البريد، وإرسال المخالطين المشتبه بهم إلى إحدى مستشفيات الفحص (مستشفى صدر قنا - مستشفى حميات قنا) لإجراء الفحوصات اللازمة لفيروس كورونا المستجد.

وقال البيان:" تم الانتقال لشارع مسجد العتيق وإلى أرض البنك بالمعنا لمتابعة المخالطين لكل حالة وجميعهم بخير وبصحة جيدة ولم تظهر أي أعراض على أحد منهم وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية" .

وأضاف أنه تم التنبيه عليهم بالعزل في المنزل للمدة المقررة والتواصل على الفور في حالة حدوث أي أعراض طبقا لخطة الطوارئ الموضوعة.