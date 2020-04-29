أبرزها نقل السفارة.. ترامب يحارب الفلسطينيين بـ10 قرارات

عمل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منذ بداية توليه الحكم في تنفيذ وعوده للاحتلال الإسرائيلي، بجملة من القرارات التاريخية التي تنتهك حقوق الفلسطينيين في أراضيهم، ولعل أبرز تلك القرارات، كان نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، في ديسمبر عام 2017.

وترصد "الوطن" القرارات التي ساعد بها ترامب الاحتلال الإسرائيلي:

نوفبر 2017:

إغلاق مكتب منظمة التحرير فلسطينية في واشنطن.

ديسمبر 2017:

إعلان القدس عاصمة لـ"إسرائيل".

يناير 2018:

تجميد 125 مليون دولار من مخصصات وكالة "أونروا".

مايو 2018:

افتتحت الولايات المتحدة سفارتها الجديدة لدى الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة.

مايو 2018:

إعادة توجيه 200 مليون دولار من دعم السلطة الفلسطينية والتي كانت مخصصة لغزة والضفة.

سبتمبر 2018:

وقف وزارة الخارجية الأمريكية دعم مستشفيات القدس وحجب 25 مليون دولار.

سبتمبر 2018:

إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية رسميًا.

سبتمبر 2018:

طرد الإدارة الأمريكية للسفير الفلسطيني لديها حسام زملط وعائلته.

نوفمبر 2019:

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن واشنطن لم تعد تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية "مخالفة للقانون الدولي".

28 أبريل 2020:

أعلنت الولايات المتحدة أنها مستعدة للاعتراف بضم الاحتلال الإسرائيلي أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة.