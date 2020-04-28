من الفحص للعزل.. "حميات الأقصر" تعلن خطوات التعامل مع مصابي كورونا

أعلن مستشفى الحميات بالحبيل جنوب شرق الأقصر، اليوم، جميع الخطوات التي تتخذها مع المصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بداية من الاشتباه حتى الوصول إلى مستشفى العزل.

وقال الدكتور محمد الرملي مدير عام المستشفى، إنه يجب العلم أن هذه الخطوات تتخذ بناء على الترتيب التالي، ولا يمكن استثناء أي خطوة أو تقديم خطوة على أخرى، وهي إجراءات متبعة على مستوى الجمهورية، وتحت رقابة وزارة الصحة، وهي:-

1- عندما يشعر المريض بالأعراض المعروفة للإصابة بالكورونا "ارتفاع الحرارة، سعال جاف، صداع، ألم في الجسم" يتجه مباشرة إلى مستشفى حميات الأقصر، وهي الجهة المسؤولة عن تشخيص حالات كورونا.

2- بمجرد وصول المريض لمستشفى الحميات يتجه إلى استقبال المستشفى، ويوضح للطبيب النوبتجي جميع الأعراض التي يعاني منها، ويوقع الطبيب الكشف الطبي على المريض.

3- هنا يكون تشخيص الطبيب إما لا توجد أعراض كورونا أو أنها أعراض دور إنفلونزا عادية، أو حالة وهم بالإصابة، ولا بد أن نعلم أنها منتشرة بكثرة، ويعطي الطبيب للمريض العلاج اللازم، ويوصيه بالراحة في المنزل لعدم وجود أعراض مطابقة لفيروس كورونا.

4- عندما يشتبه الطبيب بأن المريض قد يكون مصابا بكورونا وهنا نبدأ الجزء الثاني من الخطوات.

5- يحجز المريض في غرفة بالمستشفى، وتسحب عينة دم وتجرى له أشعة صدر، وفي حالة تأكيد احتمالية الإصابة تتخذ الخطوة التالية أولها عمل مسحة لتحليل الـ PCR.

6- تجميع عدد من العينات وتجهيزها لتوضع في جهاز التحليل، وخطوات التجهيز إضافة لفترة عمل الجهاز تحتاج إلى ما لا يقل عن 10 ساعات.

7- بعد انتهاء عمل الجهاز تجمع النتائج وترسل إلى أحد أطباء التحاليل المختصين بإدارة المعامل المركزية؛ لكتابة التقرير وتحديد العينات الإيجابية والسلبية.

8- إخطار الإدارة الصحية ووزارة الصحة بالنتائج والحالات الأكثر خطورة فالأقل خطورة، وهنا ينتهي دور إدارة المستشفى ومديرية الصحة.

9- تحديد الأماكن المتاحة في مستشفيات العزل، وتوجيه سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى العزل دون أي تدخل من أي شخص، وخلال هذه الفترة يبقى المريض في مستشفى الحميات.

وأوضح الرملي أن مستشفى حميات الأقصر تعاني من إقبال غير مسبوق حاليا، مع عدد أسرة للعزل محدود جدا نظرا لإجراءات العزل، مشيرا إلى أن الأطباء وكل الطاقم الطبي يقومون بمجهود كبير في ظروف صعبة جدا.