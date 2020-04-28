"الزهراء".. ثالث مصابة بكورونا تضع مولودا في مستشفى عزل إسنا

شهدت مستشفى العزل الصحي بإسنا جنوب الأقصر، منذ قليل، ولادة سيدة مصابة بفيروس كورونا، وذلك للمرة الثالثة منذ تحويل المستشفى منذ أكثر شهرين لعزل مصابي كوفيد -19.

وكشف مصدر طبي لـ"الوطن"، أن عملية الولادة تمت قيصرية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة بسبب إصابتها بكورونا، حيث جرى تعقيم وتطهير الأدوات المستخدمة قبل وأثناء وبعد الولادة، حتى لا تنتقل العدوى لأحد من الفريق الطبي المشارك.

وأكد المصدر، أن السيدة وتُدعى "الزهراء"، تمكث الآن بقسم الرعاية المركزة، وحالتها مستقرة إلى حد كبير، لكن سيجري عمل فحص جديد لاستبيان مدى إصابتها بالفيروس، إلى جانب فحص طفلتها، والتي نُقلت لقسم الحضانة في حالة مستقرة، وتتلقى أوجه الرعاية كاملة.