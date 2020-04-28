التفاصيل الكاملة لولادة ثالث طفل داخل عزل إسنا بالأقصر

شهدت مستشفى العزل الصحي بإسنا جنوب الأقصر، فجر اليوم، حالة ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا، وذلك للمرة الثالثة بالمستشفى منذ تحويلها من حوالي شهرين لعزل مصابي كوفيد -19.

وكشف مصدر طبي لـ"الوطن"، أن عملية الولادة تمت قيصرية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة بسبب إصابتها بكورونا، حيث جرى تعقيم وتطهير الأدوات المستخدمة قبل وأثناء وبعد الولادة، حتى لا تنتقل العدوى لأحد من الفريق الطبي المشارك.

وأكد المصدر، أن السيدة وتُدعى "الزهراء"، تمكث الآن بقسم الرعاية المركزة، وحالتها مستقرة إلى حد كبير، لكن سيجري عمل فحص جديد لاستبيان مدى إصابتها بالفيروس، إلى جانب فحص طفلتها، والتي نُقلت لقسم الحضانة في حالة مستقرة، وتتلقى أوجه الرعاية كاملة.

وأضاف المصدر أن "زهراء رمضان" تقيم بمنطقة نجع الطويل، بالكرنك، وسط الأقصر، وكانت في الشهر التاسع أي الأخير من شهور الحمل لديها، وكانت قد نقلت مساء أمس لمستشفى حميات الأقصر بمنطقة الحبيل، جنوب شرق المحافظة، لإجراء تحاليل pcr جراء الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا.

وتابع المصدر أن نتيجة التحاليل لديها أُثبت أنها إيجابية فعلى الفور تم نقلها فجرًا لمستشفى العزل الصحي بمدينة إسنا، وبمجرد الوصول شعرت بألام الولادة "الطلق" فقام الأطباء بقيادة الدكتورة إلهام محمود مدير المستشفى، والدكتور محمد حمزة كشك قائد فريق العزل الصحي بالمستشفى وإخصائي النساء والتوليد وعددًا أخرًا من الأطباء والممرضين، بإجراء عملية ولادة قيصرية لها وسط إجراءات احترازية ووقائية.

وأكد المصدر أن الأم بصحة جيدة، وكذلك الجنين، وتم الحصول على مسحات منهما، للتأكد من إصابة الجنين من عدمه، والتأكد كذلك من حالة الأم، إلى جانب قيام عائلتها حاليًا بأخذ مسحات طبية بمستشفى حميات الأقصر للتأكد من حالتهم عقب مخالطتها.