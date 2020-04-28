ضبط 100 كيلو مواد غذائية فاسدة وتحرير 11 محضرا تموينيا بسوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما شمال سوهاج، برئاسة عدلي أبو عقيل، رئيس المدينة حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط 100 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، وإعدام 10 كيلو لحوم فاسدة، وتحرير 11 محضرًا تموينيًا.

وقال رئيس المدينة إنه تم تنفيذ حملة تموينية على الأسواق والمحلات، أسفرت عن ضبط 70 كيلو عصير بودرة غير صالح للاستخدام الآدمي، و30 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر، بجانب إعدام 10 كيلو لحوم فاسدة، وضبط جركن صابون سائل مجهول المصدر.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير 5 محاضر بالمضبوطات التموينية، و6 محاضر لعدم حمل شهادة صحية.