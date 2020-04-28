بعد اكتشاف حالة كورونا.. إخلاء العناية المركزة في مستشفى الجامعة بالإسماعيلية

قررت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة القناة، إخلاء قسم العناية المركزة وتعقيمه وعزلة لمدة أسبوعين من اليوم، بعد ظهور حالة إصابة بكورونا لسيدة، تبلغ من العمر 45 سنة، كانت محجوزة بقسم العناية المركزة تعاني من غيبوبة سكر وحموضة بالدم والحالة العامة غير مستقرة، وتم دخولها منذ بداية التعامل إلى غرفة العزل بالعناية المركزة وتم عمل الفحوصات اللازمة، وأظهرت نتائج تحاليلها اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد وتم نقلها لمستشفى العزل أمس الاثنين.

وأكدت "هجرس" على مواصلة تعقيم المستشفى بالكامل بالتنسيق مع وزارة الصحة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من كورونا، وقال إنه تم عزل الأماكن التى ترددت عليها الحالة ومنها قسم العناية المركزة، حيث تم عزل 13 من الطاقم الطبي مع أخذ الجرعات الوقائية طبقا لبروتوكول وزارة الصحة المحدث وتم عمل الفحوصات لكل من تعامل مباشرة مع الحالة كما تم عزل 5 أطباء مع أخذ الجرعات الوقائية وكذلك عمل الفحوصات الكاملة بالإضافة إلى عزل 2 من العاملين، وتم عمل الفحوصات المطلوبة ومتابعة الفريق الطبي.

وتم نقل المصابة، التى تقيم بشارع هدى شعراوي بحى ثاني الإسماعيلية من العناية المركزة بالمستشفى التخصصي بالإسماعيلية بعد تأكد إصابتها بكورونا إلى مستشفى العزل بأبوخليفة لتلقى العلاج للازم.