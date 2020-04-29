سارة تكتشف كذب عيسى وياسر يتعرض للقتل في الحلقة 5 من مسلسل حب عمري

خيانة ومحاولات قتل واستغلال للنفوذ، احداث مليئة بالإثارة عرضتها الحلقات السابقة من مسلسل حب عمري، ففي إطار الحب تحاول "مها" الفوز بقلب عيسى" مهما كان الأمر، وتحاول تدمير علاقته مع خطيبته "سارة" ، فيما تحاول "رانيا" استمالته إليها.

ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل حب عمري

دموع وألم شعرت بهما "سارة"، سهر الصايغ، في أولى مشاهد الحلقة الخامسة من مسلسل حب عمري، بعدما اكتشفت كذب "عيسى"، هيثم شاكر، وأنه كان في عين السخنة مع مها ، أماني كمال، وليس في الأسكندرية كما أوهمها، ويزداد شعورها بخيانته بعدما يرسل إليها زوج شقيقة "مها" والذي جسد دوره محمد مهران، صور "عيسى" مع "مها" في العين السخنة، أثناء جلوسهما معا ومحاولتها عرض الزواج عليه.

تزداد الأحداث إثارة بعدما يحاول "عيسى" مصالحة خطيبته إلا أنها ترفض ذلك تماما، ويذهب هو إلى "مها" ليواجهها بالصور ويتهمها بافساد العلاقة بينه وبين "سارة"، وأنه لن يتراجع في استقالته، لتواجه "مها" زوج شقيقتها وتتهمه بأنه من أرسل الصور، ولكنه يبرر الأمر بأنه يحاول حمايتها من "عيسى" لأنه "طمعان" في أموالها، وتسمع شقيقة" مها" حوارها مع زوجها، وتتأكد بأنه يحب شقيقتها ولا يريدها.

مها تعرض مليون جنية على سارة لترك عيسى

وتذهب "سارة" لمقابلة "مها" بناء على رغبتها، وتصارحها بأنها طلبت الزواج من "عيسى" لأنه تحبه، لتجيبها "سارة" بأنه يحبها هي ولن يفرط بها، إلا أن "مها" تصر على أنها الأجدر به وتخبرها بضرورة ترك "عيسى" ليختار من هي شريكة حياته المستقبلية ، إلا أن سارة تصدمها بأنه يحبها هي وأنه لا يقبل بشرائه بالفلوس ولذلك ترك العمل.

وتحاول "مها" حسم الموقف لصالحها، وتعرض على "سارة" مليون جنية من أجل ترك "عيسى" وفسخ خطبتها منه، وأعطتها مهلة للتفكير بشرط عدم إخباره، ولكن "سارة" تذهب في اليوم التالي مقابلة "عيسى" وتخبرها بما فعلته "مها" وأنها تثق بحبه لها.

مها تتآمر على عيسى

وبعد الفوز بالمناقصة يتصل ياسر الشواربي، محمد عادل بـ"مها" ليخبرها بالخبر المفرح، وأنه يقيم حفل بمناسبة الفوز بالمناقصة، وأن تدعو ما تريد ، فتخبره بإنها لا تريد تيعين "عيسى" لديه في الشركة بعدما تركها وتخلى عنها إذ علمت أنه تقدم بطلب ليعمل محاسب في شركته، ليوافق على مطلبها حفاظا على مستقبل شركته.

عيسى ينقذ ياسر من الموت

وتنتهي أحداث الحلقة الساخنة بتعرض "ياسر" لمحاولة للقتل من منافسه بعد الفوز بالمناقصة، ويتدخل "عيسى" في الوقت المناسب لينقذه وينقله بسيارته إلى المستشفى، بعدما شاهده و سيارة أخرى تصطدم به، أثناء خروجه من الشركة بعد رفض "ياسر" تعيينه .

قصة مسلسل حب عمري

المسلسل قصة وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر، ومنة فضالي، حمادة بركات، حنان سليمان، سهر الصايغ، وسامح الصريطي، ويدور حول قصة حب تجمع شابا وفتاة لكنها تمر بالكثير من العراقيل والمصاعب.

مواعيد عرض مسلسل حب عمري

يعرض المسلسل على قناة "روتانا دراما" يوميا في الساعة الخامسة مساء.