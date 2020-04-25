في الحلقة الثانية من مسلسل حب عمري.. سارة تتعرض للتحرش

عرضت قناة روتانا دراما، اليوم، الحلقة الثانية من المسلسل الدرامي "حب عمري".

قصة مسلسل حب "عمري"

المسلسل قصة وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر، ومنة فضالي، حمادة بركات، حنان سليمان، سهر الصايغ، سامح الصريطي، ويدور حول قصة حب تجمع شاب وفتاة لكنها تمر بالكثير من العراقيل والمصاعب.

ملخص الحلقة الأولى من حب عمري

ملخص الحلقة الثانية من حب عمري

بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "حب عمري" ، بمشاجرة بين "عيسى"، والذي جسد دوره هيثم شاكر وسهر الصايغ "سارة"، بسبب مها الغزالي السيدة التي أنقذها عيسى من قبل، والتي لعبت دورها أماني كمال، وأخبر "سارة" بأنه رفض الفلوس وعرض الوظيفة الذي قدمتها له السيدة وأنه لا يريد أن يأخذ مقابل شجاعته.

ويقع "عيسى" في مشكلة جديدة بعدما استدعته النيابة لأخذ أقواله فيما حدث معه وتعرضه للضرب بسبب "مها"، إذ اعتقد وكيل النيابة أنه من اتفق مع مها من أجل أن يتهموا ابن زوجها، وأصر "عيسى" على أقواله.

ويتهجم صاحب محل الملابس "شاكر" الذي تعمل به "سارة" عليها محاولا اغتصابها بعدما أغلق باب المحل عليها، لكن ينقذها "عيسى" بعدما أتى لاصطابها للمنزل ويضرب "شاكر" ليكون "عيسى" هو المتهم الرئيسي لدى الشرطة، وتتدخل "مها" لإنقاذه من السجن بعدما اتفقت مع "شاكر" على التنازل عن المحضر وأعطته نقودا مقابل ذلك.

موعد عرض المسلسل

يعرض المسلسل على قناة "روتانا دراما" يوميا في الساعة الخامسة مساء.