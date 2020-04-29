مساعد وزير التنمية المحلية يوضح الأنشطة المعطلة بسبب كورونا

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الاجراءات الاحترازية، التى جرى اتخاذها لمجابهة انتشار فيروس كورونا، أبرزها منع التجمعات، وبالتالى أدى ذلك إلى تعطيل الأنشطة داخل مركز سقارة، من دورات تدريبية للعاملين وخلافه، علاوة على الحد من استقبال المواطنين داخل المراكز التكنولوجية بالأحياء، لمنع أى تجمعات، والحد من أى مخاطر تنجم عن وجود المواطنين فى مكان واحد.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أنه جرى التنبيه على كل المشروعات القائمة داخل المحافظات، باتباع الإجراءات الاحترازية للعاملين، من أدوات تطهير، ومراعاة المسافات وارتداء الكمامة، درءً لأى مخاطر تنجم عن التجمعات.

وأشار إلى أنه يتم مراعاة سلامة المواطنين، قبل اتخاذ أى قرار لضمان سلامتهم فى ظل وجود وباء كورونا.

ولفت إلى أن دورة قادة المستقبل للعاملين بالمحليات، دخلت فى الجزء الثاني، وبمجرد إعلان الدولة عن إجراءات احترازية لمواجهة الوباء، تم وقف تلك الدورة، لحين عودة الأمور إلى نصابها الصحيح، والقضاء على الفيروس.