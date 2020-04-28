علي جمعة: السيدة "هاجر" أم العرب وابنة الملوك

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن السيدة هاجر (عليها السلام)، هي أم العرب وبنت الملوك أخذت أسيرة من بيت أبيها الملك بمصر وكانت هبه عظيمة من ملك مصر لخليل الرحمن إبراهيم.

وأضاف جمعة خلال حديثه مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على شاشة "الفضائية الأولى" أن علماء أهل الكتاب اهتموا كثيرا بحفريات الكتاب المقدس، وسبقوا المسلمين في تحرير الأماكن والأشخاص والبحث في تاريخهم العميق، موضحا أن ماكتب بالإنجليزية والفرنسية عن شخصية السيدة "هاجر" لأنها المذكورة في التوراه قد جاء بشكل مكثف وبه تتبع حول مكان مجئيها وأصلها.

وأكد أن السيدة هاجر، جائت من قرية تدعى "حفن" من منطقة "ءنسنا"، وقد نسبها أهل النوبة إليهم وصمموا على ذلك، وهي كانت أميرة من الصعيد، والبعض ممن قالوا أن أصولها تعود لمحافظة بورسعيد، مشيرا إلى أنه سواء كانت من بورسعيد أو أسوان فهو يؤكد أنها ابنه مصر.